Oglasio se MUP o hapšenju predatora sa TikToka: OVO SVI DETALJI SLUČAJA KOJI JE ZGROZIO JAVNOST

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u koordinisanoj akciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili N. M. (1998) iz okoline Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Osumnjičeni je, koristeći nalog na društvenoj mreži „TikTok“, a potom i putem aplikacije „Viber“, stupio u kontakt sa dvanaestogodišnjom devojčicom kojoj je tražio da mu dostavi eksplicitne fotografije i video zapise, istovremeno prosleđujući joj sopstveni eksplicitni sadržaj. Takođe, sumnja se da je sa njom pokušao da organizuje susret uživo u cilju uspostavljanja intimnog odnosa, u čemu ga je policija sprečila, kao i dalju distribuciju i zloupotrebu eksplicitnog sadržaja koje je posedovao. Osumnjičenom N. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na roditelje i staratelje da obrate posebnu pažnju na aktivnosti dece na internetu i da svaku sumnjivu komunikaciju prijave nadležnim organima bez odlaganja.

Autor: S.M.