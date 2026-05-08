TEŠKA NESREĆA KOD BRODAREVA: Vatrogasci spasioci sekli vozila kako bi došli do POVREĐENIH nakon silovitog čeonog sudara

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: RINA ||

Na magistralnom putu Prijepolje - Bijelo polje kod Brodareva danas oko 14 sati došlo je do teške saobraćajne nezgoda kada su se direktno sudarila dva putnička vozila. U ovoj nezgodi troje lica je povređeno.

- Došlo je do silovitog čeonog sudara, na vozilima je pričinjena ogromna materijalna šteta. Tri osobe su povređene, ali na svu sreću, bez obzira na silinu sudara, nisu živono ugrožene - kaže jedan od očevidaca.

Zbog velikog oštećenja na vozilima, na lice mesta upućeni su i vatrogasci spasioci koji su sekli automobile kako bi izvukli povređene.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Autor: Iva Besarabić

