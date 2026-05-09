PRERUŠEN U DOSTAVLJAČA UŠAO U TERETANU, PA IZREŠETAO NAVIJAČA RADA: Sumnja se da je OVO bio motiv, a pominje se i Belivuk

L.P. navijač Rada, ubijen je pre tačno četiri godine u improvizovanoj teretani u garaži na Banjici u Beogradu, u blizinu zgrade u kojoj je živeo, a o njegovom ubici i dalje nema nikakvih saznanja.

U njega je pucao muškarac maskiran u dostavljača hrane, koji je ušao u teretanu, dok je L.P. trenirao sa prijateljima.

- Na leđima je imao veliku torbu za dostavu hrane, na kojoj je pisalo ime poznatog brenda. Zbog toga na prvi pogled nije delovao sumnjivo. Međutim, čim je ušao, on je izvadio pištolj iz torbe i zapucao. Posle ispaljenih hitaca, napadač je pobegao i do danas nije uhapšen - podseća izvor.

Ubica sa Banjice je posle ispaljenih hitaca seo na motor, kako se spekulisalo, i pobegao.

- Kao motiv Perenčevićevog ubistva spominje se prevlast nad tržištem narkotika i navodni kokainski dug. Lukino ime se moglo čuti i na suđenjima u slučaju protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Dok ga jedni pominju kao prijatelja i osobu blisku njima, okrivljeni svedok Srđan Lalić govorio je da su vođe klana imale pakleni plan da "smaknu" L.P. i preuzmu Radovu tribinu - podseća naš izvor.

Miljković je pitao Lalića da li je poznavao L.P. odnosno koji bi bio motiv klana da ubije visokopozicioniranog navijača Rada, Lalić je odgovorio:

- Hteo si da ga nagovoriš da ubije D. S. a onda da preuzmeš Radovu tribinu, pa da L.P. ubijemo u Ritopeku.

Miljković je nastavio pitanjem: "Šta će meni Radova tribina?", na šta je svedok saradnik rekao:

- Šta će tebi onda bilo šta? Koga zavaravaš ovde, pa kao paravan za kriminalne poslove.

Miljković je konstatovao da je "grupa 2019. dobila punu formu" i pitao: "Koliko je grupa tada zarađivala"?, a Lalić je odgovorio:

- Nisam ti ulazio u novčanik, nisam ti ja knjigovođa.

Ime L.P. da podsetimo, pominjalo se i na suđenju za ubistvo osamnaestogodišnjeg Filipa Lepojevića sa Banjice za čije ubistvo su osuđena braća P. R i U.R.

L.P. su na suđenju za ubistvo Lepojevića pominjali okrivljeni govoreći da im je pretio i da su imali sukob sa njim, što je govorio i njihov otac i više navrata u televizijskim emisijama.

Autor: S.M.