Užas u Bulevaru kralja Aleksandra: Vozaču pozlilo za volanom, automobil pokosio parkirana vozila

Oko 15.30 sati, u Bulevaru kralja Aleksandra dogodila se saobraćajna nezgoda kada je automobil marke „dačija“, kojim je upravljao D.S. (66), iz za sada neutvrđenih razloga izleteo sa kolovoza i udario u više parkiranih vozila.

Prema prvim informacijama, automobil se kretao Bulevarom kada je vozaču najverovatnije pozlilo tokom vožnje. Vozilo je potom skrenulo van saobraćajne trake, zakačilo trotoar i udarilo u tri parkirana automobila, nakon čega se zaustavilo.

Prava je sreća što u trenutku nesreće nije bilo pešaka na delu trotoara kojim je automobil prošao, jer je tragedija mogla da bude daleko veća. Očevici navode da je scena bila dramatična i da su građani odmah pritrčali kako bi pokušali da pomognu vozaču do dolaska Hitne pomoći.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe policije i Hitne pomoći, a vozač D.S. prevezen je u KBC Zvezdara, gde su lekari pokušali reanimaciju. Nažalost, uprkos naporima medicinskog osoblja, muškarcu nije bilo spasa i on je preminuo.

