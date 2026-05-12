SKANDALOZNA ODBRANA MUŽA KRISTINE JOKSIMOVIĆ! Samleo delove tela, glavu odrubio i ostavio da je pronađe NJEN OTAC! Evo šta je rekao na sudu! (FOTO)

Mark Riben, optužen za ubistvo supruge Kristine Joksimović u Švajcarskoj, sutra saznaje presudu nakon višegodišnjeg sudskog postupka u slučaju koji je šokirao Evropu

Suprug Kristine Joksimović (38), Mark Riben (43), koji je osumnjičen za njeno brutalno ubistvo koje je potreslo Evropu, svet a pogotovo Srbiju odakle je Kristina poreklom, sutra treba da sazna svoju sudbinu nakon više od dve godine od stravičnog zločina.

Naime, kako je Kurir pisao, Riben je osumnjičen, a potom i uhapšen za ubistvo supruge Kristine, s kojom ima dve ćerke (stare 4 i 6 godina), koju je ubio, obezglavio, izvadio precizno samo matericu, a potom delove tela uništio u industrijskom blenderu, koji je kupio pre ubistva.

Dokazi sugerišu da ovo nije bio napad u trenutku rastrojstva, već proces koji je zahtevao jezivu preciznost i odsustvo svake empatije. Optuženi se trenutno nalazi pred sudom pod optužbom za ubistvo i skrnavljenje leša, dok njegova odbrana, uprkos dokazima, insistira na oslobađajućoj presudi.

- Imali smo strastvenu vezu, ali ona je postajala sve povučenija i agresivnija - izjavio je Mark Riben, tvrdeći da je supruga od njega zahtevala pristup finansijama i mesečni džeparac od 4.000 franaka.

Svađa, razvod, nasilje u porodici

Njegova tvrdnja se svodi na svađu koja je eskalirala u svirepi zločin, prema optužnici koju je podiglo Javno tužilaštvo kantona Bazel, a nasilje je usledilo tokom svađe oko razvoda. Navodno je par 13. februara 2024. godine tokom ručka razgovarao o uslovima predstojećeg razvoda.

Mark Riben je navodno odbio da prihvati razvod, želeo je stalno starateljstvo nad decom i uskratio je finansijsku podršku svojoj supruzi, objavio je list. Usledila je eskalacija sukoba, daleko veća od svađa za koje se zna da su ih vodili tokom braka. Tužioci kažu da je Riben tokom svađe zgrabio suprugu Kristinu za grlo i pritisnuo je uz zid.

Istraga je otkrila detalje koji potpuno ruše teoriju o samoodbrani jer je utvrđeno da je optuženi kupio industrijski mikser i profesionalne vezice za vezivanje znatno pre ubistva. Takođe, zabeleženo je da je policija intervenisala u njihovom domu još u leto 2023. godine zbog porodičnog nasilja.

Ono što šokira jeste da je neposredno nakon zločina otišao na trčanje, okupao se a potom odveo njihove ćerkice na večeru, ponašajući se kao da se ništa nije dogodilo.

Otac pronašao Kristininu glavu u kesi za đubre

Delove Kristininog raskomadanog tela prvobitno nije otkrila policija, već njen otac. Nakon što nije pokupila svoje ćerke iz vrtića, njeni roditelji su se zabrinuli. Kada je Kristinin otac otišao do njene kuće,Mark je prvo tvrdio da ne zna gde se Kristina nalazi.

Satima se Mark ponašao kao da se ništa nije dogodilo. Kuvao je večeru i razgovarao je normalno sa tastom, a onda je decu spremio za krevet.

- Mark je insistirao da ne zna gde je Kristina i tvrdio je da je imala običaj da tako 'nekad ode' - ispričao je Kristinin prijatelj za medije.

Dok je Mark razgovarao sa Kristininom majkom preko telefona,njen otac je krenuo da pretražuje kuću, prostoriju po prostoriju. U podrumu, Kristinin otac je video crnu kesu za smeće iz koje su virili pramenovi plave kose.

-Kada je otvorio kesu za đubre unutra je ugledao Kristitinu odrubljenu glavu- rekao je prijatelj za Daily Mail.

Kristinin otac je izleteo iz kuće vrišteći, zaustavio je prvog prolaznika i urlao da odmah pozove policiju, a onda je uleteo u kuću da se suoči sa zetom.

Prema navodima iz istrage, Mark Riben, koji očigledno nije očekivao da će telo tako brzo biti pronađeno, nije pokazivao nikakve emocije niti uzrujanost prilikom hapšenja. Tokom saslušanja je priznao da je raskomadao telo svoje supruge, navodeći da ju je ubio u samoodbrani, te da je telo "unakazio u panici".

Suđenje za svirepi zločin i jeziva ponuda

Optuženi je tokom sudskog postupka pokazao da se ne kaje jer je ponudio porodici žrtve odštetu od 100.000 švajcarskih franaka, što je advokatica koja zastupa decu, Džesika Balcer, doživela kao uvredu. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo doživotnu kaznu zatvora, ističući da je optuženi delovao iz čiste potrebe za kontrolom i osvetom, bez trunke kajanja.

Jedna od Kristininih najbližih prijateljica tvrdila je da je Mark Riben želeo da Kristinu drži pod kontrolom.

- Bila je zaista zaljubljena na početku, ali sam se malo iznenadila kada je stupila u vezu sa njim jer joj uopšte nije odgovarao. Delovao je veoma introvertno, veoma kritično, a ponekad i prilično arogantno - rekla je za prijateljica za DailyMail.

- Bio je zaista pogrdan prema njoj, gestovima, rečima, pa čak i tonom... želeo je da Kristina nestane - rekla je i dodala da se Kristinin i Markov odnos pogoršao nakon rođenja dece.

Prema optužnici, Riben je izvršio ubistvo na promišljen i nameran način, uz punu svest, i iz"sebičnog stava i mentaliteta koji karakterišu potreba za kontrolom, povređena osećanja, osveta i intenzivan bes".

Kod njega je forenzički psiholog dijagnostikovao narcističke i opsesivno-kompulzivne crte, opisujući ga kao "visoko racionalnog mislioca sa izraženom kognitivno-tehničkom perspektivom".

Istražitelji su naveli da je Riben pokazao"nedostatak empatije i hladnokrvnost nakon što je ubio svoju suprugu" i ispoljio "sadističko-sociopatske osobine".

Utvrđeno je da njegove rizične karakteristike uključuju "povećanu rigidnost", pojačanu potrebu za kontrolom, egocentričnost, reaktivnost vođenu besom i sklonost manipulaciji. Psihijatar je osporio tvrdnju o samoodbrani, navodeći da se žrtve iznenadnih, životno opasnih napada obično odmah obraćaju policiji kako bi prijavile traumu bez oklevanja ili "filtriranja" detalja.

Pored toga, stručnjak je rekao da se njegovo ponašanje nakon incidenta sastojalo od niza "brzih, svrsishodnih i metodično sprovedenih radnji", što je u suprotnosti sa Ribenovom tvrdnjom o "panici".

Suđenje Ribenu počelo je 4. maja pred Krivičnim sudom u Basel-Landschaftu u Mutencu. Presuda se očekuje 13. maja.

Autor: D.Bošković