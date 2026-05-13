'ČULI SMO DA GA JE VEZALA I MUČILA' Komšije progovorile o stravičnom ubistvu muža na Banovom brdu

M. P. (67) koja je juče ujutru u stanu na Banovom brdu u Beogradu ubila svog supruga Z.P. (76), zarivši mu nogaru od stolice direktno u srce, imala je psihičke probleme, a samo nekoliko dana pre zločina, navodno je otpuštena sa jedne klinike, pričaju komšije ovog bračnog para.

Kako kažu pojedini stanari zgrade na Banovom brdu, M.P. je dugo bolovala i lečila se, zbog čega je bila pod stalnim nadzorom.

- Nažalost, žena psihički nije bila dobro. Čak je bila i hospitalizovana nekoliko puta zbog svog duševnog stanja. I ranije je upadala u agresivno stanje, suprug je brinuo o njoj kako je znao i umeo. Čuli smo da je samo nekoliko dana pre zločina izašla iz bolnice - kaže jedna komšinica i dodaje da je M. P. u naletima besa dobijala "nadljudsku snagu".

Podsetimo, zločin je prijavljen juče oko 7.30 sati kada su zabrinute komšije pozvale policiju nakon što su iz stana M.P. i Z.P. čuli strašnu buku, svađu, lomljavu i udaranje. Kada je patrola došla, stan je bio zaključan, pa su pozvali vatrogasce da obiju vrata.

- Kada su na kraju ušli u stan zatekli su horor scenu. Čovek je ležao u lokvi krvi, a izbezumljena žena bila je kraj njega - podseća naš izvor.

Jedan od komšija je ispričao da je čuo da je ubistvu prethodilo jezivo mučenje nesrećnog muškarca.

- Čuli smo da ga je mučila pre smrti, da ga je čak i vezala i polivala nekakvim kiselinama, te bola nožem... Na posletku je slomila stolicu i drvenom nogarom mu presudila. Sad, šta je od svega toga tačno, znaju samo istražitelji pouzdano, ovo je ono što smo mi juče čuli tokom uviđaja - rekao nam je komšija.

Kako su nam ispričali sagovornici na terenu, M.P. je i prošle godine nožem nasrnula na muža, kada je intervenisala policija.

- Jurila ga je nožem po stanu, tada je uspeo da se spasi. Ona je tom prilikom napala i policajce koji su došli na intervenciju. Z.P. se čak bio i razveo od nje, jedno vreme nije živeo sa njom, ali se posle izvesnog vremena vratio da brine o njoj. Voleo ju je i nije mogao da ostavi bolesnu ženu samu, naročito zbog njenih agresivnih epizoda - ispričali su nam sagovornici sa Banovog brda.

Uviđaj je juče na mestu zločina trajao satima, a o tome da je osumnjičena M.P. bila u nervnom rastrojstvu i vrlo lošeg zdravstvenog stanja svedoči i to što su je iz stana izneli na nosilima.

- Ekipa Hitne pomoći ju je, iz pomoć policajaca, na nosilima iznela iz stana i unela u sanitet. Kada njeno zdravstveno stanje bude dozvolilo biće prebačen u pritvor na saslušanje - podsetio je izvor.

Autor: Marija Radić