Ogroman požar kod Čačka: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

U selu Gornja Gorevnica kod Čačka u popodnevnim satima došlo je do požara na pomoćnom objektu, a gust dim i plamen uznemirili sve su meštane ovog kraja.

Na mesto požara brzo su stigli vatrogasci koji pokušavaju da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na okolne objekte.

Prema rečima očevidaca, meštani su se odmah okupili kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara i sprečili veću materijalnu štetu.

- Svi smo istrčali čim smo videli dim. Donosimo vodu, pomažemo koliko možemo, najvažnije je da se vatra ne proširi dalje - kažu meštani za RINU.

Za sada nema informacija o povređenima, dok uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat.

