'PRERANO I TRAGIČNO' Potresna objava škole u Srbiji, učenica umrla u 11. godini

Izvor: Telegraf

Hristina Teofilović, učenica Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" preminula je u 11 godini, objavila je njena škola.

"S velikom tugom vas obaveštavamo da nas јe prerano i tragično napustila učenica naše škole, Hristina Teofilović, koјa јe učila violončelo u klasi nastavnice Radmile Knežević", navodi se u objavi.

"Škola јe zaјednica u koјoј delimo radost, ali nažalost i tugu, zato na ovaј način želimo da izrazimo saučešće i iskažemo podršku Hristininoј porodici, drugarima i svima koјima nedostaјe", navodi OMŠ "Vladimir Đorđević".

Hristina će biti sahranjena u četvrtak, 14. maja, od 11 sati na beogradskom groblju Orlovača.

Autor: D.Bošković

