SVOJU DO RAMENA ODSEČENU RUKU NOSIO DO KUĆE, KOMŠIJA MU POMOGAO! Detalji jezive nesreće kod Kuršumlije: Evo u kakvom je sada stanju mladić

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Nakon operacije koja je sinoć izvedena u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš, D.Dž. (21) iz sela Grabovica kod Kuršumlije nalazi se u veštačkoj komi, potvrdila je direktorka Doma zdravlja u Kuršumliji Uranija Petrović.

Ona navodi da će sutra mladiću presađivati kožu, a da je u veštačkoj komi kako bi mirovao.

Zahvaljujući ovoj zdravstvenoj ustanovi, on je, nakon što mu je mašina za baliranje sena potpuno odsekla ruku do ramena, prebačen u niški Klinički centar, gde je odmah operisan.

Sve se dogodilo u petak oko 17 časova dok je mladić bio sam pored mašine. Uz pomoć komšije uspeo je da izvuče odsečenu ruku i ponese je do kuće, zatim je zavio ranu peškirom i majka ga je odvezla u Dom zdravlja Kuršumlija.

Odatle je hitno prebačen u prokupačku bolnicu, gde nema plastičnog hirurga, pa kako nije bilo slobodnih saniteta u prokupačkoj bolnici, doktorka koja je bila u pratnji Nadica Deljanin, pozvala je direktorku Doma zdravlja Kuršumlija Uraniju Petrović i ona je odobrila da ga prevezu do Niša. Kuršumlijski sanitet je inače zadužen samo za transport do Prokuplja.

Mladić je bio potpuno priseban i požurivao je majku da što pre krenu

Do Niša su, zbog hitnosti, imali i policijsku pratnju i brzo je primljen u UKC Niš, gde su lekari do dva sata posle ponoći operisali mladića. Sada se čeka da se organizam odmori, kako bi se po planu sutra izvršila transplantacija kože.

Inače, meštani Grabovnice su duboko pogođeni onim što se dogodilo i svi su u šoku. Kako prenose, mladić je bio potpuno priseban i požurivao je majku da što pre krenu.

Autor: S.M.

