MLADIĆ (27) BMW-OM SLETEO S PUTA I STRADAO NA MESTU, JOŠ TROJE POVREĐENO! Jeziva saobraćajka kod Vladičinog Hana, sumnja se da je ovo uzrok!

Državljanin Švajcarske D.S. (27), poreklom iz Vranja, nastradao je na licu mesta, dok su tri osobe povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći kod sela Vrbovo.

Saobraćajna nesreća dogodila se u subotu uveče u selu Vrbovo, na desetak kilometara od Vladičinog Hana u pravcu Vranja. Nažalost, jedan mladić je poginuo, a tri osobe su povređene, kada je putničko vozilo sletelo sa autoputa i prevrnulo se.

U automobilu marke BMW bilo je još troje putnika.

Takođe, jedan mladić je sa teškim povredama prebačen u UKC Niš.

Pretpostavlja se da je usled mokrog kolovoza, kiše i neprilagođene brzine, došlo do saobraćajne nesreće.

Autor: D.Bošković