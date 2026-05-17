MLADIĆ (27) BMW-OM SLETEO S PUTA I STRADAO NA MESTU, JOŠ TROJE POVREĐENO! Jeziva saobraćajka kod Vladičinog Hana, sumnja se da je ovo uzrok!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs

Državljanin Švajcarske D.S. (27), poreklom iz Vranja, nastradao je na licu mesta, dok su tri osobe povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći kod sela Vrbovo.

Saobraćajna nesreća dogodila se u subotu uveče u selu Vrbovo, na desetak kilometara od Vladičinog Hana u pravcu Vranja. Nažalost, jedan mladić je poginuo, a tri osobe su povređene, kada je putničko vozilo sletelo sa autoputa i prevrnulo se.

U automobilu marke BMW bilo je još troje putnika.

Takođe, jedan mladić je sa teškim povredama prebačen u UKC Niš.

Pretpostavlja se da je usled mokrog kolovoza, kiše i neprilagođene brzine, došlo do saobraćajne nesreće.

Autor: D.Bošković

