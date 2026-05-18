AKTUELNO

Hronika

MUP OBJAVIO CRNU STATISTIKU: Danas kreće velika akcija saobraćajne policije - upućen poseban apel vozačima motocikala (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: MUP Srbije ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava da je polovina stradalih motociklista mlađa od 30 godina i poziva vozače dvotočkaša i ostale učesnike u saobraćaju na poštovanje propisa i veću opreznost.

U Srbiji je od početka godine poginulo 12 motociklista, a polovina su bili mlađi od 30 godina, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i uputilo apel vozačima dvotočkaša da poštuju propise.

MUP je na Fejsbuku naveo da na motociklu i najmanja greška može prouzrokovati najteže posledice.

- Kaciga, druga zaštitna oprema i poštovanje propisane brzine nisu izbor. To je razlika između života i smrti. Ne vozite da biste stigli prvi. Vozite da biste stigli živi - navodi se u saopštenju.

Podsećamo, Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama.

- Posebno apelujemo na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu - navodi se u saopštenju MUP-a.

Autor: A.A.

#MUP

#Statistika

#apel

#motocikli

#saobraćajna policija

POVEZANE VESTI

Društvo

MUP UPUTIO APEL SVIM VOZAČIMA DVOTOČKAŠA: Koristite zaštitnu opremu, poštujte ograničenja i najbitnije... (VIDEO)

Društvo

Vaša PAŽNJA spasava živote! MUP uputio još jedan apel pešacima, u toku akcija pojačane kontrole saobraćaja

Hronika

SVAKI OSMI DAN SMRT NA DVA TOČKA! Crna statistika na srpskim putevima, jezivi apel Agencije za bezbednost saobraćaja!

Hronika

Ova kategorija vozača je najgora! MUP otkrio rezultate jednodnevne akcije saobraćajne policije u Srbiji

Društvo

MUP UPUTIO APEL SVIM VOZAČIMA: Ovi saveti život znače tokom paklenih vrućina

Hronika

VELIKA AKCIJA MUP SRBIJE U SKLOPU MEĐUNARODNE AKCIJE POLICIJE: Spaseno 165 žrtava eksploatacije, uhapšeno 188 osumnjičenih