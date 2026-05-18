PAKAO U BEOGRADU: Stan izgoreo, baka, deka i unuci bežali kroz plamen! 15 vatrogasaca uletelo u stihiju

Prava drama odigrala se noćas oko 2 sata posle ponoći na Novom Beogradu, kada je izbio stravičan požar u jednoj stambenoj zgradi.

Jedan stan je gotovo u potpunosti izgoreo, dok je nekoliko okolnih pretrpelo ozbiljna oštećenja. Samo pukom srećom izbegnuta je tragedija, a heroji noći su baka, deka i njihovi unuci koji su uspeli da se spasu iz pakla.

O obimu i silini vatrene stihije najbolje govori podatak da je na teren hitno upućeno čak 15 vatrogasaca spasilaca sa pet vatrogasnih vozila, koji su dali sve od sebe da lokalizuju i ugase požar koji je pretio da proguta ceo sprat.

Kako saznajemo od preplašenih svedoka sa lica mesta, noćas je na Novom Beogradu vladao opšti opsadni tok. Sirene vatrogasnih vozila i policije probudile su čitav kraj, a gust crni dim brzo se proširio kroz hodnike zgrade.

Skoro svi stanari zgrade su u panici izleteli ispred objekta, u strahu za sopstvene živote.

Prema rečima očevidaca, borba sa plamenom trajala je više od dva sata pre nego što je situacija potpuno stavljena pod kontrolu.

"Bilo je jezivo. Probudile su nas sirene i galama. Kada smo izašli na prozor, videli smo ogroman plamen kako kulja. Svi smo odmah istrčali napred, niko nije razmišljao o stvarima, samo da izvučemo živu glavu", priča jedan od vidno potresenih stanara za naš portal.



Spasili se baka, deka i unuci: Da li je punjač kriv za sve?

Najveća sreća u ovoj strašnoj noći jeste to što niko nije povređen. Iz stana koji je bio direktno na udaru vatre, na vreme su uspeli da pobegnu baka, deka i njihovi unuci. Oni su prošli bez povreda, ali su pretrpeli ogroman šok.

Dok se tačan uzrok nesreće još uvek utvrđuje, među stanarima se već uveliko priča o tome šta je moglo da dovede do katastrofe.

Prema rečima komšija, sumnja se da je požar izazvao punjač (najverovatnije od mobilnog telefona ili nekog drugog električnog uređaja) koji je ostao uključen u struju tokom noći.

Obavešteno i tužilaštvo

Na licu mesta obavljen je detaljan uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće koja je mogla da odnese živote. O celom slučaju hitno je obavešteno i nadležno tužilaštvo, koje je pokrenulo istragu.

Autor: D.Bošković