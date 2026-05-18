Hronika

SLETEO U KANAL PA USLED BRZINE PONOVO IZLETEO NA MAGISTRALU?! Karambol u Ivanjici: Od siline udara oštetio i druga vozila (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Rina/Infoliga, Foto: Printscreen YouTube/Infoliga ||

U Ivanjici je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je vozač audija, koji se velikom brzinom kretao iz pravca Bukovice ka Ivanjici, izgubio kontrolu pokušavajući da izbegne automobil koji je izlazio sa sporednog puta.

Vozač je sleteo u kanal, da bi usled siline i brzine kretanja ponovo izleteo na magistralu.

- On je tada udario u putničko vozilo, zatim prešao na drugu stranu puta gde je oštetio par automobila, a potom se okrenuo nasred kolovoza, kazali su očevici za Info ligu.

Dodaju da iako je reč o teškoj saobraćajnoj nezgodi, na sreću nije bilo teže povređenih.

Policija je na licu mesta izvršila uviđaj, dok su meštani ovog dela Ivanjice vidno uznemireni zbog još jedne teške saobraćajne nezgode na ovoj deonici puta.

Autor: Jovana Nerić

