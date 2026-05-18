SVE KRENULO OD PUNJAČA?! Šok detalji požara u Gandijevoj: Ceo stan nestao u plamenu, vatra i u okolnim, oštećeni i automobili!

Prve slike izgorelog stana u sinoćnom požaru u Gandijevoj ulica na Novom Beogradu govore o velikim razmerama štete, jedan ceo stan je potpuno izgoreo na petom spratu, dok je vatra sa spoljašnje strane dospela i na tri sprata iznad.

Požar za koji se sumnja da je izazvao punjač za mobilni telefon, a koji je oko 2 sata posle ponoći izbio na petom spratu solitera u Bloku 64 na Novom Beogradu, potpuno je uništio stan iz koga su se spasili baka i deka sa unucima, kako je ranije "Blic" pisao.

Fotografije sa lica mesta su jezive i upravo prikazuju ozbiljna oštećenja zbog posledice požara. Hodnici u zgradi na petom spratu gde je buktala vatra potpuno su crni, a miris paljevine i dalje je prisutan.

Vatra je uspela da ošteti i tri sprata iznad gde su prozori takođe popucali, klima se istopila, dok su tragovi požara vidljivi i na fasadi koja je postala crna.

Zanimljivo je i da su posledice požara vidljive ispred zgrade. Naime srča i staklo i delovi izgorelih predmeta završili su na ulici, kao i na automobilima.

Prema ranijim pisanjima, u Gandijevu ulicu na potezu brojeva 55a i 57a hitno je upućeno čak 15 vatrogasaca spasilaca sa pet vatrogasnih vozila, koji su dali sve od sebe da lokalizuju i ugase požar.

Skoro svi stanari zgrade su u panici izleteli ispred objekta, u strahu za sopstvene živote.

Prema rečima očevidaca, borba sa plamenom trajala je više od dva sata pre nego što je situacija potpuno stavljena pod kontrolu.

Sumnja se da je požar izazvao punjač

Na svu sreću niko od stanara nije bio povređen, što je jutros potvrdila ekipa Hitne pomoći.

Iz stana u kojem je izbio požar na vreme su uspeli da pobegnu baka, deka i njihovi unuci. Oni su prošli bez povreda, ali su pretrpeli ogroman šok.

I dok se tačan uzrok nesreće još uvek utvrđuje, prema rečima komšija, sumnja se da je požar izazvao punjač od mobilnog telefona koji je ostao uključen u struju tokom noći i pregrejao se.

