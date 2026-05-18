UŽAS U PRIJEPOLJU: Težak sudar audija i policijskog motora, povređeni policajac hitno prevezen u bolnicu!

Tokom jutarnjih sati došlo je do teže saobraćajne nezgode u Prijepolju na skretanju ka železničkoj stanici. U nezgodi je povređen policajac koji je upravljao službenim motociklom.

- Do sudara je došlo kada su se iz za sada neutvrđenih razloga sudarili putnički automobil marke Audi i policijski motor. Od siline udara motocikl je završio na kolovozu, dok je prednji deo automobila potpuno oštećen, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a povređeni policajac prevezen je u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i ukazivanja pomoći.

Zbog udesa saobraćaj na ovoj deonici odvijao se otežano, a tokom trajanja uviđaja stvarale su se kraće kolone vozila.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće poznate nakon istrage.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a povređeni policajac prevezen je u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i ukazivanja pomoći.

Zbog udesa saobraćaj na ovoj deonici odvijao se otežano, a tokom trajanja uviđaja stvarale su se kraće kolone vozila.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće poznate nakon istrage.

Autor: A.A.