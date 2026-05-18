Objavljena čitulja ocu ubijenog Aleksandra Nešovića Baje: Poznato gde i kada će biti sahranjen, a zbog jednog detalja slučaj je još MISTERIOZNIJI

M. N. otac nedavno ubijenog Aleksandra Nešovića zvanog Baja, preminuo je u Beogradu.
Sahrana će se obaviti sutra u 14 časova na Centralnom groblju u Beogradu.
Njegov sin Aleksandar ubijen je 12. maja, u pucnjavi koja se dogodila u jednom restoranu u beogradskom naselju Senjak.
18. мај 2026.
Nešović je u policijskim evidencijama i medijima ranije dovođen u vezu sa takozvanom "Kekinom grupom".
Istraga o likvidaciji na Senjaku je i dalje u toku, a porodica se sada suočava sa još jednim gubitkom u kratkom vremenskom razmaku.
Autor: S.M.