Objavljena čitulja ocu ubijenog Aleksandra Nešovića Baje: Poznato gde i kada će biti sahranjen, a zbog jednog detalja slučaj je još MISTERIOZNIJI

M. N. otac nedavno ubijenog Aleksandra Nešovića zvanog Baja, preminuo je u Beogradu.

Sahrana će se obaviti sutra u 14 časova na Centralnom groblju u Beogradu.

Njegov sin Aleksandar ubijen je 12. maja, u pucnjavi koja se dogodila u jednom restoranu u beogradskom naselju Senjak.

Nešović je u policijskim evidencijama i medijima ranije dovođen u vezu sa takozvanom "Kekinom grupom".

Istraga o likvidaciji na Senjaku je i dalje u toku, a porodica se sada suočava sa još jednim gubitkom u kratkom vremenskom razmaku.

