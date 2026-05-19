PIJAN, BEZ DOZVOLE VOZIO SUMANUTOM BRZINOM! Presretač zaustavio bahatog vozača (20) na Novom Beogradu!

Dvadesetogodišnji vozač „golfa“ zaustavljen je oko 2 sata na Novom Beogradu, a policija je utvrdila da je vozio pijan, bez dozvole i više nego duplo brže od dozvoljenog.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, presretačem su jutros oko 2 časa, na teritoriji opštine Novi Beograd, zaustavili dvadesetogodišnjeg V. T. koji se upravljajući vozilom marke „folksvagen golf“ kretao brzinom od 182 kilometra na čas, na delu moto-puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Daljom kontrolom utvrđeno je da je zaustavljeni vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je alkotestiranjem utvrđeno da je upravljao vozilom sa 1,31 promil alkohola u organizmu.

Takođe, utvrđeno je da je upravljao vozilom bez vozačke dozvole, koja mu je prethodno oduzeta zbog kaznenih poena.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i drugih težih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da ne ugrožavaju svoju bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju neodgovornim ponašanjem i grubim kršenjem saobraćajnih propisa.

Pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa pojačanim kontrolama i doslednim sankcionisanjem najtežih prekršaja u cilju zaštite bezbednosti svih građana.

Autor: Jovana Nerić