TRAGEDIJA U APATINU: Muškarca pregazio bager, stradao na licu mesta

U Apatinu je tragično stradao J. M. (68) kada ga je pregazio bager. Nesreća se dogodila na deponiji 'Rančevo' dok je sakupljao ambalažu.

Danas je u Apatinu, na Donjem groblju, sahranjen.J.M. (68), koji je tragično stradao u utorak, na regionalnoj deponiji “Rančevo”, kod Sombora.

Nesrećni čovek je stradao dok je odvajao otpad, sakupljajući pet ambalažu, koju je prodavao somborskom JKP “Čistoća”, u okviru kojeg se nalazi i pomenuta deponija. Na njega je, dok je kopao po otpadu, naleteo bager guseničar, tokom vožnje u rikverc, naneo mu teške telesne povrede od kojih je, desetinu minuta kasnije i preminuo.

- Sve se brzo dogodilo. Nas dvojica smo, sa različitih gomila, vadili ambalažu. U jednom trenu sam čuo viku vozača koji se hvatao za glavu i tek tada ugledao J. kako, povređen, leži. Hitna pomoć je brzo došla, pokušavala da ga oživi, ali nije uspela. Po svemu, izgleda da se radi o nesrećnom slučaju. Došla je i policija i obavila uviđaj, još uvek potresen priča nam Miškovićev kolega i komšija D. B.

Stradali muškarac, koji je sahranjen danas na Donjem groblju u Apatinu, iza sebe je ostavio suprugu, sina, ćerku i unučad.

