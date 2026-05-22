POZNATI DETALJI SA SASLUŠANJA! Evo šta je žena Aleksandra Nešovića rekla u VJT: Otkrila sa kim od osumnjičenih je Baja bio u SUKOBU!

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ispitana supruga Aleksandra Nešovića, ubijenog u restoranu na Senjaku.

Ona je, kako saznje Tanjug, svedočeći kao oštećena potvrdila da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove.

Pored toga, ona je izjavila da Milić njenog supruga nije zvao da dođe u restoran bez obezbeđenja.

Sa druge strane, kako saznaje Tanjug, rekla je da je njen suprug bio u sukobu sa Sašom Vukovićem zvanim Boske, koji je i uhapšen zbog sumnje da je ubio Nešovića.

Nešović je nestao 12. maja, a sumnja se da je ubijen u restoranu na Senjaku. Zbog učešća u njegovom ubistvu uhapšeno je 10 osoba. Policija je juče na teritoriji Inđije pronašla telo u buretu za koje se veruje da je Nešović.

Autor: D.Bošković

