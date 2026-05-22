'Samo još jedan metar bliže, bio bi koban po život': Saobraćajna nesreća kod Kučeva - Teretni voz udario u džip

Na pružnom prelazu na izlasku iz Kučeva, kod sela Neresnica, oko 21 sat dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je S. L. (27) iz sela Gložana, džipom naleteo na teretni voz.

Prema još uvek ne potvrđenim informacijama, vozač putničkog vozila zadobio je otvoreni prelom ruke i nalazi se na zbrinjavanju u Domu zdravlja u Kučevu.

- Ovaj dan bi trebalo da slavi. Samo još metar jedan bliže, bio bi koban po život. Udarili smo ga čelom lokomotive. Iako sam svirao sve vreme, nije pomoglo. Postoji znak za pružni prelaz, Andrijin krst, koji bi trebalo da znaju vozači šta znači i da ne treba juriti, jer sve češće se saobraćajna signalizacija ne poštuje. Sva sreća da mu je glava ostala na ramenuma. Ništa nismo mogli da učinimo - kaže masinovođa voza i napominje da ukoliko postoji putna signalizacija, mora da bude postavljena i rampa u blizini pruge.

Kako smo saznali ovo je druga saobraćajna nesreća u nedelji dana na ovoj deonici.

Prva se dogodila na pružnom prelazu na ulasku u Kučevo iz pravca Beograda.

U Srbiji trenutno ima oko 3.500 pružnih prelaza i ono što predstoji da se na kritičnim tačkama što pre uradi digitalna signalizacija radi sigurnije bezbednosti u saobraćaju. Na deonici puta Kučevo -Majdanpek, saobraćaj je obustavljen.

Nadležni organi i policija obavljaju uviđaj na licu mesta.

Autor: D.Bošković