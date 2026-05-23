DRAMATIČNI DETALJI! Saslušan osumnjičeni koji je pucao na Novom Beogradu u vlasnika restorana: Otkriveno šta je rekao!

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Mihajlo D. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. maja 2026. godine u jednom restoranu na teritoriji opštine Novi Beograd na podmukao pokušao da liši života G. S. i pri tome doveo u opasnost živote dvojice oštećenih i drugih lica koja su se nalazila u restoranu.

Prenosimo ostatak saopštenja:

"Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret, ali nije želeo da detaljno iznosi odbranu.



Nakon saslušanja tužilštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Mihajlu D. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjicenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da je Mihajlo D. 21. maja između 11 i 12 časova u restoranu na teritoriji GO Novi Beograd, pokušao da na podmukao način da liši života oštećenog G.S. i pri tome je doveo u opasnost živote oštećenih B.Š, M.M. i drugih lica koja su se nalazila u restoranu.

Tom prilikom je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to revolver marke „Zastava“ i šest komada municije koji su se nalazili u okviru – burencetu revolvera.

Mihajlo D. je, kako se sumnja, u navedeno vreme ušao u ugostiteljski objekat, seo za sto koji se nalazio dijagonalno od stola za kojim su sedeli oštećeni G.S. i B.Š, te je iz revolvera ispalio 4-5 projektila u pravcu oštećenog G.S, usled čega je on zadobno teške telesne povrede.

Prilikom ispalivanja je ustao sa stolice na kojoj je sedeo i prišao oštećenom koij je zalegao na pod.

U objektu se nalazio policijski službenik M.M. koji je boravio kao gost u restoranu, te je pratio osumnjičenog koji je brzim hodom bežao iz restorana, te kada se ispred restorana osumnjičeni sapleo, prišao mu je i lišio ga slobode.

Osumnjičenom je prilikom pada ispalio pomenuti revolver."

