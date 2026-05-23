PREVRNUO SE KAMION NA ISKLJUČENJU SA AUTO-PUTA! STVARAJU SE OGROMNE GUŽVE: Šljunak rasut po putu, ne zna se da li ima povređenih (FOTO)

Danas u toku popodneva prevrnuo se kamion na isključenju s auto-puta kod Surčina.
Kamion je prenosio šljunak, koji se rasuo svuda po putu. Nije poznato da li ima povređenih.
Zbog rasutog šljunka saobraćaj je otežan i stvaraju se zastoji.
Ovom i drugim deonicama kod Surčina često idu kamioni, jer je u blizini gradilište EXPO-a, a kod Aerodroma se gradi železnička pruga i povezuje s obilaznicom prema Surčinu. Kako se gradi i glavna saobraćajnica od Surčina ka Novom Beogradu, gužve i zastoji su veliki.
Autor: Jovana Nerić