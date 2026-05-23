PUCNJAVA KOD SJENICE: Muškarac ranjen u glavu, napadač u bekstvu

Izvor: Pink.rs/Kurir

Muškarac Z.A. ranjen je večeras u pucnjavi koja se dogodila u blizini Karajukića Bunara na Pešteri, kod Sjenice.

Prema prvim informacijama, povređeni muškarac pronađen je pored puta sa povredom u predelu glave, nakon čega su na lice mesta upućene ekipe policije i Hitne pomoći.

Kako se saznaje, pucač je nepoznat i u bekstvu je, dok policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta.

Povređeni Z.A. hitno je transportovan u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Za sada nije poznat stepen njegovih povreda.

Nakon incidenta na Pešteri, policijske snage ostale su na terenu, a istraga o ovom slučaju je u toku.

Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Autor: Jovana Nerić

#Hitna pomoć

#Pucnjava

#Ranjavanje

#Sjenica

