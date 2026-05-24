AKTUELNO

Hronika

KRVAVA DRAMA ISPRED POZNATOG SPLAVA: Dve osobe ranjene, hitno prebačene u CRVENU ZONU Urgentnog centra

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Dva mladića starosti 20 i 19 godina teško su sinoć ranjena hladnim oružjem ispred splava "Lasta" kod Beton hale u Bulevaru vojvode Bojovića, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Oni su kolima Hitne pomoći prevezeni u crvenu zonu Urgentnog centra.

Nije bilo saobraćajnih nesreća, ali su ekipe Hitne pomoći intervenisale zbog osoba u alkoholisanom stanju i hroničnih bolesnika.

Tokom noći, ekipe ove službe su imale ukupno 123 intervencija, od čega 31 na javnom mestu, rečeno je Tanjugu u toj službi.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti.

Autor: S.M.

#Alkohol

#Hitna pomoć

#Napad

#Povređeni

#Splav

POVEZANE VESTI

Hronika

SAOBRAĆAJKA U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA - Tri osobe teško povređene

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Žena teško povređena u saobraćajnoj nesreći, hitno prebačena u Urgentni centar!

Hronika

KRVAVI OBRAČUN U BORČI: Teško povređena dve osobe, hitna pomoć intervenisala i zbog POŽARA u Surčinu

Hronika

NOĆ ZA NAMA - U saobraćajnoj nesreći u Beogradu dve osobe povređene

Hronika

BRUTALNA TUČA U BORČI: Povređene dve osobe, HITNO prebačene u Urgentni centar

Beograd

KRVAVI OBRAČUN U LUCI BEOGRAD Dva mladića (27) dobila višestruke povrede nožem, prevezeni na reanimaciju Urgentnog centra