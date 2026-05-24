KRVAVA DRAMA ISPRED POZNATOG SPLAVA: Dve osobe ranjene, hitno prebačene u CRVENU ZONU Urgentnog centra

Dva mladića starosti 20 i 19 godina teško su sinoć ranjena hladnim oružjem ispred splava "Lasta" kod Beton hale u Bulevaru vojvode Bojovića, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Oni su kolima Hitne pomoći prevezeni u crvenu zonu Urgentnog centra.

Nije bilo saobraćajnih nesreća, ali su ekipe Hitne pomoći intervenisale zbog osoba u alkoholisanom stanju i hroničnih bolesnika.

Tokom noći, ekipe ove službe su imale ukupno 123 intervencija, od čega 31 na javnom mestu, rečeno je Tanjugu u toj službi.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti.

