'HITNO SU SVI UHAPŠENI' Oglasio se ministar Dačić o UBISTVU Aleksandra Nešovića na Senjaku

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni u rekordnom roku i da država mora da pokaže da nema zaštićenih.

"Čim je policija dobila informaciju o tome šta se desilo, od strane supruge koja je to prijavila, hitno su svi uhapšeni", rekao je Dačić za TV Prva i ocenio da je ubistvo na Senjaku "monstruozan zločin".

Na pitanje zašto je Veselin Milić uhapšen dan kasnije, odgovorio je da u ovakvim situacijama "nema dan ranije ili kasnije", da je policija išla po redu i da su sva hapšenja izvršena u rekordnom roku.

Istakao je da je Milić postavljen od strane prethodnih ministra da bude načelnik beogradske policije i da je on odmah istog dana potpisao rešenje o udaljenju iz službe.

"Ja sam istog dana kada se to desilo ukinuo odluku o upućivanju. Njega su prethodni ministri uputili, pošto vi znate da on jedno vreme nije bio na tom mestu. Onda je postavljen od strane prethodnih ministara za pomoćnika direktora i upućen da bude načelnik PU Beograd i sada tu funkciju obavlja zamenik. Ja sam istog dana ukinuo to njegovo upućivanje", rekao je Dačić.

Odgovarajući na pitanje da li je istina da je nakon ubistva na Senjaku želeo da podnese ostavku, odgovorio je da se u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u policiji ne raspravlja o ostavkama, nego o tome ko je kriv.

Autor: Iva Besarabić