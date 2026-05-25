AKTUELNO

Hronika

MEĐU POVREĐENIMA PUTNICIMA I DETE (2) Tramvaj se zabio u zgradu, ljudi u panici iskakali kroz prozore!

Izvor: Pink.rs/informer, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

U saobraćajnoj nezgodi na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove povređeno je i dvogodišnje dete, dok su preostale putnike i povređenu ženu koja je vozila tramvaj ekipe Hitne pomoći prevezle u Urgentni centar.

U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros oko 9.30 časova dogodila na uglu Ulica cara Dušana i Knićaninove na Dorćolu u Beogadu, nakon što je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u zgradu, povređeno je 15 osoba.

Među povređenima je i dvogodišnje dete.

Pored žene koja je vozila tramvaj, povređeno je još 14 osoba i njih su ekipe Hitne pomoći prevezle u Urgentni centar.

- Ličilo je na eksploziju. Žena koja je vozila treba da slavi drugi rođendan - rekla je za Informer žena koja živi u zgradi.

Kako je za medije ispričao jedan od očevidaca, ljudi su nakon nesreće iskakali kroz prozor.

- Išao je normalno, ali sam čuo kao da ide po kaldrmi. Kao zemljotres da je bio. Ljudi su iskakali kroz prozor - rekao je jedan od očevidaca.

Podsetimo, na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice na Dorćolu jutros došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u zgradu.

Autor: Jovana Nerić

#Dete

#Dorćol

#Nesreća

#Povređeni

#Tramvaj

#Urgentni centar

POVEZANE VESTI

Domaći

Drama na Dorćolu: Tramvaj udario u zgradu u kojoj živi Tamara Milutinović sa porodicom, povređeno više osoba

Hronika

POVREĐENO 14 OSOBA! Detalji udesa na Dorćolu: Nije poznato zbog čega je TRAMVAJ ISKOČIO IZ ŠINA

Hronika

DVOJE PUTNIKA IMA TEŽE POVREDE! Oglasio se GSP nakon što je tramvaj izleteo iz šina i udario u zgradu na Dorćolu

Hronika

SAOBRAĆAJKA NA NOVOM BEOGRADU - Teže povređeno dete

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Jedna osoba povređena u udesu

Beograd

TRAMVAJ UDARIO DETE (7) U KARAĐORĐEVOJ Dečak odmah prevezen u Tiršovu