Oglasio se Klinički centar o iskliznuću tramvaja: Pregledan 21 pacijent, evo u kakvom su stanju povređeni!

Univerzitetski Klinički centar Srbije oglasio se zvaničnim saopštenjem povodom teške saobraćajne nesreće koja se jutros dogodila na Dorćolu u Beogradu, kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu.

Kako se navodi u saopštenju na sajtu Kliničkog centra, u njihovom Urgentnom centru pregledan je ukupno 21 pacijent koji je povređen u ovoj nesreći. Lekari su potvrdili da su svi zbrinuti pacijenti trenutno stabilnog opšteg stanja.

Jedna osoba zadržana na bolničkom lečenju

Nakon hitno sprovedene kompletne dijagnostike, doneta je odluka o daljem medicinskom zbrinjavanju povređenih.

"Nakon urađene dijagnostike, na dalje lečenje, na ortopediji Kliničkog pacijenta zadržan je jedan pacijent", saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Podsetimo, tramvaj koji saobraća na liniji 5 jutros je pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima iskliznuo iz šina u Ulici cara Dušana na Dorćolu. Vozilo je potom silovito udarilo u obližnju zgradu, a tom prilikom povređen je veći broj osoba koje su se nalazile u tramvaju i na ulici.

