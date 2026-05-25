MUP se oglasio o hapšenju mladića koji je zapalio lokal u Čumićevom sokačetu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad uhapsili su D. K. (1992), državljanina Rusije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje sigurnosti.

Kako se sumnja on je, 21. maja, oko 4.20 časova, zapaljivom tečnošću polio prostor bašte ugostiteljskog objekta u Ulici Čumićevo sokače, usled čega je došlo do požara.

Nakon izvršenog krivičnog dela, osumnjičeni je nastavio sa pretnjama po život i telo, kao i imovinu oštećenih.

Po nalogu dežurnog zamenika tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u tužilaštvo.

Autor: Jovana Nerić