DRAMA U MLADENOVCU! Dečak (13) dovezen u reanimaciju bez svesti: Misterija povreda tinejdžera na biciklu

Tinejdžer (13) primljen je kasno sinoć na odeljenje reanimacije Urgentnog centra u Beogradu u veoma teškom stanju.

Prema informacijama Telegrafa dečak je sanitetom Hitne pomoći dovezen u bolnicu bez svesti, sa ozbiljnim povredama glave i nogu.

Misterija na putu: Da li je pao sam?

Prve informacije ukazuju na to da se nesreća dogodila dok je dečak vozio bicikl. Međutim, tačne okolnosti pod kojima je tinejdžer zadobio po život opasne povrede još uvek su obavijene velom tajne.

Policija i nadležni organi trenutno utvrđuju da li je dečak izgubio kontrolu i sam pao sa bicikla, ili je došlo do kontakta sa drugim vozilom čiji je vozač eventualno pobegao sa lica mesta.

O ovom stravičnom događaju odmah je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje je naložilo da se preduzmu sve mere kako bi se skinula misterija sa ovog slučaja. Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza i potrazi za eventualnim svedocima koji bi mogli da rasvetle šta se tačno dogodilo.

Autor: Jovana Nerić