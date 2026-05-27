Majka i ćerka teže povređene: Stravična nesreća na Voždovcu, pokosio ih automobil

Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode pri čemu su u jednoj dve osobe zadobile teške povrede u Bulevaru Peka Dapčevića, dok u drugoj nije bilo povređenih, rečeno je danas iz Hitne pomoći.

Majka i ćerka, pešaci, povređene su tokom noći u Beogradu na okretnici linije 25 u Bulevaru Peka Dapčevića, a obe su zadobile teže povrede, piše Tanjug.

Kako su precizirali iz Hitne pomoći, majka je prevezena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dok je ćerka prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 115 intervencija, od čega 29 na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti i lica u alkoholisanom stanju.

