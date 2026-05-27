UŽAS KOD VELIKE PLANE: Motociklista (47) izleteo u krivini i na mestu ostao MRTAV!

Četrdesetsedmogodišnji S. L. poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Veliko Orašje kod Velike Plane.

Prema našim informacijama, nesrećni čovek se nalazio na motoru i kretao se iz pravca Krnjeva ka Velikoj Plani.

Kako saznajemo, on je u Velikom Orašju, ulaskom u jednu krivinu, iznenada izgubio kontrolu nad dvotočkašem, izleteo sa puta i doživeo jeziv pad.

Od zadobijenih povreda, S. L. je preminuo na licu mesta. Lekarska ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga će utvrditi sve detalje i tačan uzrok ove tragedije.

Autor: S.M.