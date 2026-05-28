UŽAS U ZEMUNU! AUTOBUS VUKAO ŽENU, ČUO SE JEZIV KRIK: Putnica teško povređena u nesreći, hitno prevezena u bolnicu!

Žena (77) teško je povređena jutros oko 8.50 časova u Zemunu, u Ulici 22. oktobra, nakon stravične nesreće koja se dogodila na liniji 15 gradskog prevoza.

Nesrećnu ženu je autobus vukao nekoliko metara po kolovozu nakon što su joj vrata priklještila deo tela. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, drama je počela kada je baka pokušala da izađe iz vozila na zadnja vrata. U tom trenutku, vrata su se zatvorila, uhvatila je, a autobus je nastavio kretanje ne primetivši da je putnica ostala zarobljena.

Svedoci koji su se zatekli na licu mesta i dalje su u šoku i u neverici prepričavaju jezive scene koje su se odigrale u sekundi.

- Sve se desilo prebrzo. Žena je izlazila, vrata su se bukvalno sklopila preko nje. Autobus je krenuo, a ona je ostala da visi i tetura se, dok ju je vozilo vuklo. Ljudi su počeli da viču, da lupaju u autobus da vozač stane. Čuo se jeziv krik, a onda je pala direktno na beton. Prizor je bio strašan, krv je bila svuda po licu - priča za medije jedan od očevidaca koji je odmah pritrčao u pomoć.

Prolaznici su odmah reagovali, seli pored povređene žene i pokušali da je smire do dolaska lekara. Hitna pomoć je stigla u rekordnom roku. Ekipa je brzo imobilisala ženu i sa višestrukim teškim povredama glave, lica i grudnog koša hitno je transportovala u Urgentni centar.

Policija je obavila uviđaj. Kako javljaju naši reporteri, autobus i vozač su odmah isključeni iz saobraćaja.

Vozač u šoku

Vozilo će biti upućeno na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdilo da li je došlo do kvara na senzorima vrata ili je u pitanju isključivo ljudski faktor i nepažnja vozača, koji je, prema rečima očevidaca, ostao u potpunom šoku nakon što je shvatio šta se dogodilo.

Istraga je u toku, a detaljnije informacije o stanju povređene bake biće poznate nakon dijagnostike u Urgentnom centru.

Autor: A.A.