AKTUELNO

Hronika

SEDAM OSOBA POVREĐENO U STRAVIČNOM SUDARU KOD KLINE Jedno vozilo palo sa mosta od siline udara, Hitna prevezla ljude

Izvor: KilnaInfo, Foto: Unsplash.com ||

U teškoj saobraćajnoj nezgodi u Dolcu povređeno je sedam osoba. Policija istražuje uzroke sudara koji je doveo do pada automobila sa mosta.

Sedam osoba povređeno je u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče na mostu u mestu Dolac kod Kline, kada su se sudarila dva automobila, a jedno vozilo nakon silovitog udara sletelo je sa mosta.

Policija je oko 17.20 časova primila dojavu da se u mestu Dolac dogodila saobraćajna nezgoda. Na lice mesta odmah su upućene policijske patrole, kao i ekipe hitne pomoći koje su zbrinule povređene.

Prema prvim informacijama iz istrage, nije poznato kako se nezgoda dogodila, dok su u udesu učestvovala dva automobila, a usled jakog sudara jedno vozilo je izgubilo kontrolu i palo sa mosta. Snimak sa mesta nezgode prikazuje potpuno uništen automobil, dok je drugi bio jedva vidljiv kroz rastinje u koje je upao.

Prema rečima dežurnog lekara, svi povređeni su van životne opasnosti, iako su pojedini zadobili ozbiljnije telesne povrede. Policija je obavila uviđaj i pokrenula istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti koje su dovele do ove teške nezgode.

Nakon nezgode saobraćaj na ovom delu puta bio je otežan, a nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i budu dodatno oprezni prilikom prelaska preko mostova i deonica sa smanjenom preglednošću.

Autor: S.M.

#Hitna pomoć

#Klina

#Povređeni

#most

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

TEŽAK UDES KOD DEČANA, POVREĐENO 11 OSOBA Učestvovala tri vozila

Hronika

POVREĐENO SEDAM OSOBA, MEĐU NJIMA I DECA: Detalji teške saobraćajke kod Kruševca (FOTO)

Hronika

Težak udes kod Batajnice: Više ljudi povređeno, jeziv prizor na licu mesta

Hronika

Jeziv prizor nakon stravične nesreće u Rakovici: U sudaru kombija i voza jedna osoba poginula, dete povređeno (FOTO+VIDEO)

Region

Tragedija kod Trebinja: U stravičnoj nesreći POGINULA JEDNA OSOBA, dvoje teško povređeno

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SMEDEREVA: Poginula jedna osoba