UBISTVO NARUČILI PREKO APLIKACIJE: Uhapšen Srbin (25) u Zagrebu, pronašli ga u hotelskoj sobi sa pištoljem

Zagrebačka policija sprečila je planiranu likvidaciju i uhapsila 25-godišnjeg državljanina Srbije, kojeg sumnjiči da je došao u Zagreb kako bi organizovao ubistvo.

Uhapšen je u sredu na Trešnjevci u hotelskoj sobi, a kod sebe je imao napunjen pištolj, saopštila je Policijska uprava zagrebačka.

Uhapšen u hotelskoj sobi sa pištoljem

Policajci su, na osnovu operativnog rada, u sredu 27. maja u popodnevnim časovima na području Trešnjevke locirali osumnjičenog u hotelskoj sobi. Muškarac kod sebe nije imao identifikaciona dokumenta, a policiji je rekao da je 25-godišnji državljanin Srbije i da je u Hrvatsku ušao ilegalno pre nekoliko dana.

Kod njega je pronađen pištolj sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo sedam metaka, a sa oružja je delimično uklonjen fabrički broj.

Došao da organizuje ubistvo dogovoreno preko aplikacije

Sprovedenom istragom utvrđena je sumnja da je 25-godišnjak došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem komunikacione aplikacije, organizovao ubistvo muškarca.

Oružje je nabavio protivno odredbama Zakona o nabavci i posedovanju oružja građana, s obzirom na to da je posedovanje takvog oružja, municije i delova oružja građanima zabranjeno.

Po završetku kriminalističke istrage, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu za nedozvoljeno posedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih materija, kao i za dogovor radi izvršenja krivičnog dela, predat pritvorskom nadzorniku.

Autor: S.M.