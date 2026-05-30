ZAPALILA DVORIŠTE MUŠKARCU, KAO I DEO KUĆE! Žena (45) uhapšena u Leskovcu zbog izazivanja opasnosti: Počeo da gori i AUTOMOBIL!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. K. (45) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izazvala požar u dvorištu jedne kuće, čime je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Ona se sumnjiči da je 28. maja, u večernjim časovima, upotrebom otvorenog plamena izazvala požar u dvorištu kuće oštećenog muškarca, koji je zahvatio jednu prostoriju, kao i deo putničkog vozila.

Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.

