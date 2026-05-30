POVREĐENE TRI ŽENE I DETE: Težak udes u Jajincima, zakucala se tri vozila

U Jajincima se dogodio težak udes u kojem su učestvovala tri vozila. Povređene su tri žene i jedno dete, prevezene su u bolnicu.
Težak udes dogodio se večeras oko 19 i 20 u Jajincima u Beogradu. Kako se saznaje sudarila su se tri vozila.
Povređene su tri žene i jedno dete. One su prevezene u Urgentni centar, a dete u dečiju kliniku Tiršova.
Podržava blokadere u Srbiji, pa se pravi lud! Plenković tvrdi da se ni u šta ne meša, međutim...
Stepen povreda nije poznat.
Okolnosti udesa se ispituju.
Autor: A.A.