POVREĐENE TRI ŽENE I DETE: Težak udes u Jajincima, zakucala se tri vozila

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs

U Jajincima se dogodio težak udes u kojem su učestvovala tri vozila. Povređene su tri žene i jedno dete, prevezene su u bolnicu.

Težak udes dogodio se večeras oko 19 i 20 u Jajincima u Beogradu. Kako se saznaje sudarila su se tri vozila.

Povređene su tri žene i jedno dete. One su prevezene u Urgentni centar, a dete u dečiju kliniku Tiršova.

Stepen povreda nije poznat.

Okolnosti udesa se ispituju.

Autor: A.A.

