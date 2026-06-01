Radoslav Dragijević oslobođen optužbi: Viši sud u Negotinu doneo odluku u slučaju Danke Ilić, sumnjičio se da je pomogao da se njeno telo SAKRIJE

Izvor: Kurir

Viši sud u Negotinu doneo je odluku po kojoj se oslobađa krivice Radoslava Dragijevića (75) iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen da je počinio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru, gde čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koje se prema navodima iz optužnice dogodilo 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora.

- Viši sud u Negotinu, odnosno veće višeg suda, donelo je rešenje da nema mesta optužbi, odnosno, postupak protiv Radoslava Dragijevića je obustavljen. Odluku šaljemo na dve adrese, zaječarsko Više tužilaštvo i advokatu Dragijevića - saznaje se od nadležnih.

S obzirom na to da je stariji Dragijević oslobođen, advokat Radoslava se neće žaliti, ali pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu ima Više javno tužilaštvo u Zaječaru i to tri dana od momenta prijema rešenja.

- Obzirom da je Apelacioni sud vratio optužnicu protiv Dragijevića, gotovo sigurno bi odbilo i žalbu Višeg zaječarskog tužilaštva - saznajemo nezvanično.

Autor: N.B.

