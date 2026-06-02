UŽAS U ZEMUNU! Roditelji uhapšeni nakon što je dečaku eksplozija raznela šake!

Policija u Zemunu je u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom uhapsila roditelje trinaestogodišnjeg M. K. koji je u petak teško povređen u stravičnoj eksploziji u porodičnoj kući.

Ocu B. K. i majci K. K. određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su izvršili krivično delo Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je povređeni dečak sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Institut za majku i dete gde su mu lekari satima operisali raznete ekstremitete.

Detaljan pretres kuće: Oduzeti računari, žice i pirotehnika

Nakon stravične nesreće, policijski službenici su detaljno pretresli porodični dom u kom je došlo do eksplozije. Prema našim informacijama, iz kuće je izuzeto mnoštvo predmeta koji će biti korišćeni kao dokazni materijal u daljem postupku:

- Računari, mobilni telefoni i tableti (kako bi se utvrdilo šta je dečak pretraživao na internetu),

- Bakarne žice,

.- Veća količina petardi i manje pirotehnike.

Hteo da sabije barut: Uzeo stare petarde, pa udario čekićem

Podsetimo, tragedija se dogodila u zadnjem delu kuće kada je maloletnik, prema informacijama iz istrage, uzeo stare petarde i iz njih izvadio barutne čestice.

Hronologija užasa:

Dečak je prikupljeni barut ugurao u jednu cev.

Uzeo je čekić i počeo da udara kako bi sabio eksplozivnu smesu.

U tom trenutku došlo je do jezive detonacije direktno u njegovim rukama.

Lekari satima operisali dete: Ostao bez prstiju

Lekarski timovi Instituta za majku i dete preduzeli su hitne mere kako bi zbrinuli stravične povrede ekstremiteta nastale od udarnog talasa i delova cevi koji su se razleteli poput gelera.

Usled siline udarca, trinaestogodišnjak je izgubio prste na jednoj ruci, dok su mu na drugoj šaci sanirana teška oštećenja tkiva. Lekari su uspešno sanirali i duboke rane na nozi koje su nastale od komada cevi. Istraga povodom ovog nezapamćenog slučaja se nastavlja.

Autor: Jovana Nerić