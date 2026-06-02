Priveden blizak saradnik Veselina Milića iz PU za Grad Beograd

Policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole MUP, po nalogu javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, priveli su policijskog službeniku PU za grad Beograd, Odeljenje za kontrolu rada B.M (1985) i policijskog sluzbenika PU za grad Beograd, PS Vračar N.K (1990) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

Postoji osnovi sumnje da su navedeni policijski službenici omogućili M.R. ponovnu nabavku više komada vatrenog oružja, kao i odobrenje za ponovno izdavanje kolekcionarske dozvole, a kome u prethodnom periodu druge policijske uprave nisu odobrile te dozvole zbog postojanja bezbednosnih smetnji.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom avnom tužilaštvu ma saslušanje.