JEZIVO NASILJE NA DORĆOLU: Muškarac pretukao trudnicu u šestom mesecu i šutnuo je u stomak, lekari joj ukazuju pomoć u Narodnom frontu!

Na Gundulićevom vencu u Beogradu, u ponedeljak uveče, dogodilo se stravično porodično nasilje u kojem je povređena dvadesetčetvorogodišnja devojka u šestom mesecu trudnoće.

Nju je, nakon verbalnog sukoba, fizički napao tridesetpetogodišnji muškarac. Nasilnik je nesrećnu devojku prvo psovao, omalovažavao i pretio joj smrću, da bi potom prešao na fizički obračun.

Šutnuo je u stomak i pobegao iz stana

On je trudnicu divljački gurao rukama, stezao je i zadavao joj udarce po telu. Da stvar bude još gora, muškarac je devojku šutnuo nogom direktno u stomak, nakon čega je pobegao iz stana u nepoznatom pravcu.

Povređenoj trudnici je hitno ukazana lekarska pomoć u Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front".

Policija u saradnji sa nadležnim organima intenzivno traga za počiniocem ovog jezivog napada, dok zvaničnu istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.



Autor: D.S.