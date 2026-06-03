JEZIVO NASILJE NA DORĆOLU: Muškarac pretukao trudnicu u šestom mesecu i šutnuo je u stomak, lekari joj ukazuju pomoć u Narodnom frontu!

Na Gundulićevom vencu u Beogradu, u ponedeljak uveče, dogodilo se stravično porodično nasilje u kojem je povređena dvadesetčetvorogodišnja devojka u šestom mesecu trudnoće.
Nju je, nakon verbalnog sukoba, fizički napao tridesetpetogodišnji muškarac. Nasilnik je nesrećnu devojku prvo psovao, omalovažavao i pretio joj smrću, da bi potom prešao na fizički obračun.
Šutnuo je u stomak i pobegao iz stana
On je trudnicu divljački gurao rukama, stezao je i zadavao joj udarce po telu. Da stvar bude još gora, muškarac je devojku šutnuo nogom direktno u stomak, nakon čega je pobegao iz stana u nepoznatom pravcu.
Povređenoj trudnici je hitno ukazana lekarska pomoć u Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front".
Policija u saradnji sa nadležnim organima intenzivno traga za počiniocem ovog jezivog napada, dok zvaničnu istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Autor: D.S.
#Prvo osnovno javno tužilaštvo