PINK.RS NA LICU MESTA! Vatrena drama u Beogradu: Ambasada Pakistana u plamenu koji kulja iz kupole zgrade (FOTO+VIDEO)

U zgradi Ambasade Pakistana u Beogradu danas je izbio veliki požar gdeje ogroman plamen zahvatio kupolu zgrade.
Prema prvim informacijama, dim je primećen u jednom delu objekta, nakon čega je izvršena evakuacija prisutnih. Za sada nema zvaničnih podataka o povređenima.
Kako saznajemo, požar je izbio na poslednjem spratu, vatra je zahvatila deo krova, a plamenovi izbijaju kroz prozore.
Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu i sprečili njegovo širenje na okolne prostorije i susedne objekte. Policija je obezbedila područje oko ambasade kako bi omogućila nesmetan rad hitnih službi.
Uzrok izbijanja požara još nije poznat. Očekuje se da će nakon uviđaja biti saopšteno više detalja o okolnostima koje su dovele do incidenta.
Nadležni organi pokrenuli su istragu, a više informacija biće poznato nakon zvaničnih izveštaja vatrogasne službe i predstavnika ambasade.
Autor: Pink.rs