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PINK.RS NA LICU MESTA! Vatrena drama u Beogradu: Ambasada Pakistana u plamenu koji kulja iz kupole zgrade (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U zgradi Ambasade Pakistana u Beogradu danas je izbio veliki požar gdeje ogroman plamen zahvatio kupolu zgrade.

Prema prvim informacijama, dim je primećen u jednom delu objekta, nakon čega je izvršena evakuacija prisutnih. Za sada nema zvaničnih podataka o povređenima.

Kako saznajemo, požar je izbio na poslednjem spratu, vatra je zahvatila deo krova, a plamenovi izbijaju kroz prozore.

Foto: Pink.rs

Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu i sprečili njegovo širenje na okolne prostorije i susedne objekte. Policija je obezbedila područje oko ambasade kako bi omogućila nesmetan rad hitnih službi.

Video: Pink.rs

Uzrok izbijanja požara još nije poznat. Očekuje se da će nakon uviđaja biti saopšteno više detalja o okolnostima koje su dovele do incidenta.

Foto: Pink.rs

Nadležni organi pokrenuli su istragu, a više informacija biće poznato nakon zvaničnih izveštaja vatrogasne službe i predstavnika ambasade.

Video: Pink.rs/S. Kuvekalović

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Autor: Pink.rs

#Ambasada Pakistan

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#Požar

#Vatrogasci

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