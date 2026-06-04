PINK.RS NA LICU MESTA! Vatrena drama u Beogradu: Ambasada Pakistana u plamenu koji kulja iz kupole zgrade (FOTO+VIDEO)

U zgradi Ambasade Pakistana u Beogradu danas je izbio veliki požar gdeje ogroman plamen zahvatio kupolu zgrade.

Prema prvim informacijama, dim je primećen u jednom delu objekta, nakon čega je izvršena evakuacija prisutnih. Za sada nema zvaničnih podataka o povređenima.

Kako saznajemo, požar je izbio na poslednjem spratu, vatra je zahvatila deo krova, a plamenovi izbijaju kroz prozore.

Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu i sprečili njegovo širenje na okolne prostorije i susedne objekte. Policija je obezbedila područje oko ambasade kako bi omogućila nesmetan rad hitnih službi.

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Uzrok izbijanja požara još nije poznat. Očekuje se da će nakon uviđaja biti saopšteno više detalja o okolnostima koje su dovele do incidenta.

Nadležni organi pokrenuli su istragu, a više informacija biće poznato nakon zvaničnih izveštaja vatrogasne službe i predstavnika ambasade.

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Autor: Pink.rs