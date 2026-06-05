TEŠKA NESREĆA U BEOGRADU! Tinejdžer (16) u teškom stanju nakon sudara motora i automobila u Ruzveltovoj ulici

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, u sudaru motocikla sa automobilom tokom protekle noći teško je povređen tinejdžer (16) a lakše je povređen 46-godišnji muškarac, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Iz Hitne pomoći je rečeno da se saobraćajna nesreća dogodila u 23.00 sata, posle čega je tinejdžer prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj, dok je 46-godišnji muškarac prevezen u Urgentni centar.

Tokom noći Hitna pomoć je imala 110 intervencija, od kojih je 19 bilo na javnom mestu.

Na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog tuča i alkoholisanih osoba, dok su građani najčešće zvali zbog bola u grudima, povišenog krvnog pritiska i psihičkih problema.

Autor: A.A.