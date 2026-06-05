ZAKAZANE ZAVRŠNE REČI U SLUČAJU MASAKRA U RIBNIKARU Sud izveo sve dokaze, a evo kada se očekuje NOVA PRESUDA protiv roditelja đaka ubice

Viši sud u Beogradu je završio izvođenje dokaza u postupku protiv roditelja dečaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja, a u sredu bi trebalo da počne iznošenje završnih reči pred donošenje druge presude.

- Pošto je sudsko veće završilo dokazni postupak, očekuje se iznošenje završnih reči, a zatim i donošenje presude u relativno kratkom roku - kaže izvor.

Završnu reč pred presudu, pred sudom bi prvo trebalo da iznesu tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Tužioci će u završnoj reči analizirati dokaze izvedene pred sudom i predložiti kazne. Završnu reč će imati priliku pre presude da iznesu i advokati roditelja dečaka-ubice ukoliko to budu želeli. Kada se završe završne reči, sudija će zakazati datum i vreme objavljivanja presude - objašnjava izvor šta se očekuje u sredu pred sudom.

Inače, na suđenju koje je održano u maju, kako navodi izvor, otac dečaka ubice je "pokazao pravo lice", pošto je glavnog javnog tužioca Višeg tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića optužio da je "kriv što je on u zatvoru bez ikakvih dokaza", izneo teške optužbe na račun tužioca Nikole Uskokovića i uputio reči koje je ona doživela kao pretnju advokatici Zori Dobričanin Nikodinović, koja zastupa oštećene porodice.

Majka dečaka ubice tereti se za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog sina koji je počinio zločin, dok se njen muž osim za ovo tereti i za krivično delo protiv opšte sigurnosti.

Posle prvog suđenja, podsetimo, otac dečaka ubice je bio osuđen na 14 i po, a njegova supruga na tri godine zatvora. Tu presudu je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio ponavljanje suđenja.

- I otac i majka su tokom postupka negirali sve navode optužnice, tvrdeći da su oni bili "ugledna i normalna porodica", da su deci pokušavali da usade prave vrednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude "dobar čovek". Međutim, u prvom postupku jedan od ključnih dokaza protiv njih je upravo svedočenje sina. Maloletni ubica, koji je pred sudom u potpunosti priznao izvršenje zločina, tokom ponovljenog postupka je pokušao da umanji značaj lošeg vaspitanja roditelja, ali je na sudu da proceni kada je govorio istinu - podseća izvor.

Dečak ubica saslušavan 2 puta

Dečak-ubica je izašao sa klinike na 2 suđenja, na glavi je imao kačket.

Posle svedočenja masovnog ubice iz Ribnikara, on je promenu u odgovorima pravdao time da je sada "sazreo".

- Na iznenađenje svih prisutnih u sudnici, maloletni ubica koji je tokom prvog suđenja za sve što je učinio posredno krivio odnos roditelja prema njemu, na ponovljenom suđenju je rekao da zahtevi njegove majke nisu uticali na njega da počini masovno ubistvo 3. maja! Na prvom suđenju tvrdio je da je imala nerealne zahteve, da je stalno tražila od njega da bude najbolji, a da ga je otac nazivao psihopatom. Upitan zbog čega je promenio mišljenje, on je rekao "da je sada sazreo" - otkrio je tada izvor.

Međutim, kako su preneli mediji, oba njegova iskaza nalaze se u spisima predmeta i na sudskom veću je da ih ceni u odnosu na sve druge izvedene dokaze.

Tokom prvog suđenja, podsetimo, osim što je do detalja opisao zločin, maloletni ubica je govorio i o tome da ga je otac vodio u streljanu i učio ga da puca, ali i da navodno kobnog dana ne bi pucao da mu nisu bili dostupni očevi pištolji do kojih je lako došao.

Presuda se očekuje do kraja juna

Presuda roditeljima đaka ubice mogla bi da bude izrečena do kraja juna.

- Ukoliko se sve bude odvijalo kako je sud zakazao, i u sredu budu iznete završne reči, presuda bi mogla da javno bude saopštena već sredinom juna, eventualno do kraja meseca - navodi izvor.

Otac dečaka ubice je u pritvoru je od 3. maja 2023. i vreme provedeno u pritvoru biće mu uračunato u kaznu, ukoliko bude osuđen.

- Za ubistvo dece i radnika obezbeđenja u Ribnikaru niko neće odgovarati, jer je maloletni ubica u vreme zločina imao 13 godina i nije krivično odgovoran - podseća izvor.

Majka maloletnog ubice, podsetimo, brani se sa slobode.

Autor: S.M.