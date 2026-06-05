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ŠESTORO POVREĐENIH, MEĐU NJIMA I DECA! Težak udes kod Niša: Dve ekipe Hitne pomoći upućene na mesto nesreće

Izvor: Informer, Foto: RINA ||

Šest osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je danas u saobraćajnoj nesreći na putu Niš - Malča, na deonici paralelnoj sa auto putem Niš - Pirot.

Kako je potvrđeno u niškoj Hitnoj pomoći, ova služba zbrinula povređeni su vozači i putnici iz dva vozila.


- U jednom automobilu bila je porodica sa dvoje dece, a u drugom dvojica muškaraca. Na mesto nesreće uputili smo dve ekipe, nakon zbrinjavanja na licu mesta svi su prebačeni u niški Univerzitetski klinički centar. O stepenu povreda ne možemo za sada da se izjasnimo precizno, pacijenti imaju prelome nogu, bolove u stomaku, ugruvani su ali će se niihovo stanje znati tek nakon kompletne dijagnostike. U nišku bolnicu prebačeni su u stabilnom stanju, u nesreći nije bilo stradalih lica - kazao je dr Mersid Malagić, lekar u ovj zdravstvenoj službi.


Prema nezvaničnim informacijama, deca koja su povređena u udesu su mlađeg uzrasta.


Policija obavlja uviđaj na mestu nezgode, a vozila se propuštaju naizmenično.

Autor: S.M.

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