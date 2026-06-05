KRVAVA DRAMA U PROKUPLJU: Žena prebila muža, mobilnim telefonom mu nanela teške povrede

Žena iz Prokuplja večeras oko 19 časova nanela je povrede po glavi svom suprugu.

On je nakon što mu je ukazana pomoć u Hitnoj službi Doma zdravlja prebačen na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.

Prema prvim informacijama, ona ga je nekoliko puta udarila mobilnim telefonom po glavi i nanela mu više posekotina na licu, a čovek je nakon onoga što mu se dogodilo prilično uznemiren, te je potražio medicinsku pomoć.

Reč je o paru u srednjim tridesetim godinama.

U toku je dijagnostika povreda.

Autor: S.M.