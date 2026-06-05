AKTUELNO

Hronika

KRVAVA DRAMA U PROKUPLJU: Žena prebila muža, mobilnim telefonom mu nanela teške povrede

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Žena iz Prokuplja večeras oko 19 časova nanela je povrede po glavi svom suprugu.

On je nakon što mu je ukazana pomoć u Hitnoj službi Doma zdravlja prebačen na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.

Prema prvim informacijama, ona ga je nekoliko puta udarila mobilnim telefonom po glavi i nanela mu više posekotina na licu, a čovek je nakon onoga što mu se dogodilo prilično uznemiren, te je potražio medicinsku pomoć.

Reč je o paru u srednjim tridesetim godinama.

U toku je dijagnostika povreda.

Autor: S.M.

#Glava

#Mobilni telefon

#Nasilje

#Prokuplje

#povrede

POVEZANE VESTI

Hronika

MALOLETNICI PRETUKLI DEČAKA, NAPALI I NASTAVNIKA I POMOĆNOG RADNIKA: Stravičan slučaj u Prokuplju, majka prijavila jeziv napad

Hronika

DRAMA U KAĆU, MLADIĆ HITNO PREVEZEN U KCV! Zadobio teške telesne povrede (FOTO)

Hronika

LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT! Mladić brutalno pretučen u Mirijevu, 15 huligana ga napalo i POLOMILO MU LOBANJU

Hronika

PUCNJAVA U BORČI: Mladić (19) zadobio teške povrede, lekari se bore da ostane u životu

Hronika

Pucnjava u Prokuplju! Pogodio muškarca u glavu, pa pobegao: Policija traga za napadačem

Hronika

ŽRTVI GURALI KOLAC U USTA, NOŽEM GA SEKLI PO GENITALIJAMA, PA SE PIJANI HVALILI PO SELU: Novi stravični detalji drame u Prokuplju, sumnja se da je OVO