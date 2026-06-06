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KAMION STAO ZBOG KVARA, U NJEGA SE ZAKUCAO KOMBI! Detalji jezive nesreće kod Valjeva: Ima povređenih! (FOTO)

Izvor: Kurir/Blic, Foto: RINA ||

Dve osobe su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći, do koje je došlo jutros kod Lajkovca, prenose mediji.

U nezgodi, oko 6.45 časova, učestvovala su dva vozila.

Vozilo koje pripada jednoj firmi, a kojim je upravljao A. P. (25) iz Valjeva, udarilo je u vozilo koje je bilo parkirano u zaustavnoj traci usled tehničke neispravnosti.

Saobraćaj se sada odvija neometano.

Kako se može videti na fotografijama, prednji deo kombija koji je učestvovao u nesreći kod Valjeva je potpuno smrskan, a srča je svuda po putu, prenosi Blic pisanja Tanjuga.

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Autor: Pink.rs

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