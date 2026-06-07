OTKRIVAMO SVE DETALJE NAPADA NA ZELENOM VENCU: Specijalci sprečili dalju eskalaciju sukoba (FOTO)

Strani državljanin star oko 25 godina napadnut je nožem i lakše povređen u Ulici Gavrila Principa u centru Beogradu.

Kako saznajemo, napadu i povređivanju prethodila je tuča nekoliko pijanih osoba. Dodatna eskalacija sukoba sprečena je zahvaljujući dvojici pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice van dužnosti, u civilu, koji su u kritično vreme prolazili ulicom Gavrila Principa i primetili grupu ratobornih mladića, među kojima je bio j jedan sa nožem.

Dva specijalca su reagovala u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, brzo savladali tri osobe, među kojima i osumnjičenog sa nožem. Njega su predali područnoj policijskoj patroli.

Autor: Marija Radić