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OTKRIVAMO SVE DETALJE NAPADA NA ZELENOM VENCU: Specijalci sprečili dalju eskalaciju sukoba (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Strani državljanin star oko 25 godina napadnut je nožem i lakše povređen u Ulici Gavrila Principa u centru Beogradu.

Kako saznajemo, napadu i povređivanju prethodila je tuča nekoliko pijanih osoba. Dodatna eskalacija sukoba sprečena je zahvaljujući dvojici pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice van dužnosti, u civilu, koji su u kritično vreme prolazili ulicom Gavrila Principa i primetili grupu ratobornih mladića, među kojima je bio j jedan sa nožem.

Foto: privatna arhiva

Dva specijalca su reagovala u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, brzo savladali tri osobe, među kojima i osumnjičenog sa nožem. Njega su predali područnoj policijskoj patroli.

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