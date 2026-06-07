Otkriveno ko su napadači sa Zelenog Venca: Pijana braća 'udarila' na Slovence pa završili u lisicama

U krvavom sukobu koji se dogodio rano jutros na Zelenom Vencu izboden je državljanin Slovenije.

Prema saznanjima, u Ulici Gavrila Principa jutros je najpre došlo do verbalne svađe, a potom i tuče, kada su dve osobe napale slovenačke državljane M. J. (27) i E. K. (29), a jedan od napadača je M. J. ubo nožem u predelu noge

U blizini mesta napada zatekla su se dva policijska službenika koji su u tom momentu bili van službe, a koji su uhapsili napadače.

Napadači su identifikovani kao braća L. B. (30) i K. B. (27), kod kojih je pronađen i nož kojim je izvršen napad.

Povređeni mladići prevezeni su u Urgentni centar, gde su im konstatovane lake telesne povrede.

Autor: Marija Radić