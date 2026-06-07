JEZIVA SUDBINA ŽESTOKIH MOMAKA! Drops umro na godišnjicu likvidacije svog saborca: 30 godina od ubistva Tome Gibanice osvanula čitulja koja je zapalila Čačak!

Trideset godina nakon ubistva Tomislava Mihajlovića, poznatijeg pod nadimkom Tomo Gibanica, na crno-belim stranicama osvanula je čitulja u znak sećanja na čoveka koji je tokom osamdesetih i devedesetih godina važio za jednog od najopasnijih i najjačih momaka u Čačku. Ova čitulja privukla je ogromnu pažnju javnosti i starijih Čačana koji se i danas živo sećaju burnog perioda kada je grad, zbog brutalnih obračuna kriminalnih grupa, opravdano nazivan "srpskim Čikagom".

Međutim, ono što je celoj priči dalo posebno jezivu notu jeste neverovatna koincidencija – Dragan Drobnjak Drops, Tomov najbliži saborac, preminuo je pre svega nekoliko dana, tačnije 1. juna ove godine, maltene na samu godišnjicu smrti svog najboljeg prijatelja koji je likvidiran 5. juna 1996. godine!

"Neke osobe nikada ne odu..."

U emotivnoj čitulji koja je objavljena povodom tri decenije od Tomine smrti ističe se da vreme nije umanjilo uspomenu na legendu čačanskog asfalta.

"Neke osobe nikada ne odu, sve dok žive u srcima onih koji ih vole. I posle 30 godina, sećanje na tebe je jednako živo, a ljubav i poštovanje koje osećamo prema tebi ne prolazi", navodi se u oproštajnim rečima posvećenim Tomi Gibanici.

Tomo Gibanica je ostao upamćen kao jedna od najuticajnijih figura čačanskog podzemlja. Njegovo ime se uvek izgovaralo u istoj rečenici sa Draganom Drobnjakom Dropsom, sa kojim je godinama delio i dobro i zlo na vrelom asfaltu.

Pogledao plaćenog ubicu u oči, pa krenuo na njega!

Pre nego što je mučki likvidiran, na Mihajlovića je pokušano više filmskih atentata, u kojima su neretko stradali i potpuno nevini ljudi koji su se zatekli na pogrešnom mestu. Prema pričama koje godinama kruže gradom, Toma je pokazivao neverovatnu hrabrost koja ga je na kraju koštala života.

Jednog dana, Toma je primetio sumnjivog, nepoznatog muškarca u blizini svoje kuće. Umesto da pobegne, sakrije se ili pozove pomoć, Gibanica je muški krenuo pravo na njega sa namerom da ga uhvati i sazna ko mu radi o glavi. Nažalost, hladnokrvni napadač je u tom trenutku potegao oružje i zapucao.

Istraga pod velom tajne: Njegovo ubistvo dogodilo se u jeku najkrvavijih sukoba u Čačku. Tek dolaskom iskusnih istražitelja iz drugih gradova, istraga je dobila zaokret. Za ubistvo su na kraju osuđena dvojica plaćenih ubica iz Beograda, dok je osoba koju su atentatori označili kao glavnog organizatora i naručioca – inače nekadašnji zajednički "prijatelj" Dropsa i Tome – godinama ostala potpuno nedostupna pravosuđu.

Reputacija od koje se trela cela bivša Juga: "Mogli su da biju 5 MMA boraca odjednom!"

Oni koji su poznavali Tomu i Dropsa i danas sa strahopoštovanjem govore o njihovoj brutalnoj fizičkoj snazi.

"Verujte da su Drops i Tomo bili toliko jaki momci da bi bez ikakvog straha mogli da izađu na crtu i biju se sa nekoliko MMA boraca odjednom. Ne preterujem ni jedan jedini odsto. To dovoljno govori kakvu su reputaciju imali u celoj zemlji", prisetio se jedan od njihovih preživelih poznanika iz tog vremena.

Devedesetih godina upravo je brutalan rat između klana Gorana Bojovića sa jedne strane, i Tomislava Mihajlovića i Dragana Drobnjaka sa druge, obeležio najkrvavije stranice u istoriji Čačka. Iako su u početku sarađivali, interesi su se sukobili, a nekadašnje prijateljstvo se pretvorilo u višegodišnji, bespoštedni rat do istrebljenja. Sa odlaskom Dropsa, i zvanično je stavljena tačka na jednu mračnu, ali fascinantnu epohu srpskog podzemlja.

Autor: D.S.