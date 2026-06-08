Jeziva nesreća na autoputu Novi Sad-Beograd: Vozila smrskana, zastoj u saobraćaju

Na autoputu iz pravca Novog Sada ka Beogradu, neposredno pre isključenja za Kovilj, danas je došlo do saobraćajne nezgode koja je izazvala velik zastoj u saobraćaju.

Kolona vozila u smeru ka Beogradu duga je više od dva kilometra, a saobraćaj se odvija usporeno. Za sada nema zvaničnih podataka o okolnostima pod kojima je došlo do nezgode, niti o broju vozila koja su učestvovala u udesu.

Stanje učesnika trenutno nije poznato, dok se očekuju informacije nadležnih službi koje su upućene na lice mesta.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce kako bi izbegli zadržavanja na ovoj deonici autoputa.

Autor: S.M.